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Экономика8 февраля 2022 10:29

Три спортплощадки построят в Симферополе в 2022 году

На эти цели потребуется 16 миллионов рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Три новые игровые площадки появятся в Симферополе в 2022 году

Три новые игровые площадки появятся в Симферополе в 2022 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Многофункциональные игровые спортивные площадки в 2022 году планируют построить в Симферополе в 2022 году.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу муниципалитета, заказчиком работ выступит департамент капитального строительства администрации Симферополя. Уточняется, что на их установку выделят порядка 16 миллионов рублей.

Строительство объектов запланировано по адресам:

- улица Фрунзе, 10;

- улица 2-й Гвардейской Армии, 3;

- переулок Заводской, 29-а.

Напомним, ранее сообщалось, что Крым получит 120 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры. Средства будут поступать частями на протяжении трех лет.

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