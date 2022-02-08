Морские пехотинцы ЧФ провели учения по обороне побережья

Фото: пресс-служба Черноморского флота РФ

Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота совместно с подразделениями армии Южного военного округа провели учения по организации маневренной и позиционной обороны морского побережья. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, отработка действий по обороне прошла на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

- Подразделения морской инженерной службы ЧФ, совместно с военнослужащими корпуса, выполнили комплекс мероприятий по оборудованию рубежей и фортификационных сооружений, запасных огневых позиций и засад, установке минных полей на переднем крае обороны, - говорится в сообщении.

В ходе учений военнослужащие закрепили свои навыки управления в постоянно меняющейся тактической обстановке, а также управления подразделениями материально-технического и медобеспечения.

Инженеры ЧФ совместно с военнослужащими оборудовали рубежи и фортификационные сооружения и запасные огневые позиции, а также установили минные поля на переднем крае обороны.

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