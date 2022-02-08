Аксенова возмутили плохие дороги в селах Симферопольского района

Вопрос с разбитыми дорогами под Симферополем намерены решить в течение года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках рабочей поездки в Симферопольский район указал, что ремонт дорог в поселениях должен быть синхронизирован с прокладкой сетей и коммуникаций.

В частности, такая проблема существует в селе Строгоновка, где подрядчики не согласовывают свои действия при прокладке сетей. Результат - по дорогам невозможно ездить. Глава Крыма отметил, что именно здесь самая сложная ситуация с состоянием дорог среди всех поселений Симферопольского района.

- Нужно обеспечить должное состояние на основных проездных дорогах села и центральных улицах. У машин скорой помощи, школьных автобусов и общественного транспорта должна быть возможность проезда. Ремонт улично-дорожной сети должен быть синхронизирован с прокладкой сетей, - подчеркнул Аксенов.

После улучшения погоды на улицах будет проведена посыпка дорог щебнем и грейдирование, а в течение года будет рассмотрен вопрос капитального ремонта улиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в село Ключи под Симферополем из-за разбитой дороги не может проехать «скорая». Больше года местные жители добиваются ремонта.

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