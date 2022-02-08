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Общество8 февраля 2022 12:58

В Алуште уничтожили более 40 кг санкционных сыров

Изъяли также и колбасные изделия из Украины и Испании
Ирина ГЕРЦ
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Санкционные товары изъяли и сожгли

Санкционные товары изъяли и сожгли

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В торговых точках Алушты изъяли 43,7 кг сыров и колбасной продукции из Европы и Украины. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, на товары не было предоставлено необходимых документов о сертификации.

- Были установлены факты реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, а именно сыры в ассортименте производства Германии, Италии, Польши, Франции, а также колбасные изделия, производства Украины, Испании. Собственником не была предоставлена информация об оформлении ветеринарных сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, - уточнили в пресс-службе управления.

Кроме того, на сыры и колбасы отсутствовала и маркировка на русском языке. Санкционные товары изъяли из магазинов и сожгли в печи-инсинераторе «Хурикан-150».

С требованием о проверке торговых точек Алушты выступила Крымская транспортная прокуратура.

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