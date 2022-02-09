Погода на 9 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: ветер, дождь и мокрый снег

В Крымских горах синоптики обещают сильный мокрый снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Синоптики обещают мокрый снег, дождь. Северо-западный ветер разгонится до 20-25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Ночью мокрый снег, дождь, днем без осадков. Ветер северный до 15 м/с. Днем воздух прогреется до +2…+4°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +1…+7°, северо-западный ветер 5-17 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Евпатории 0…+5°, сев6рный-ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +1…+5°, северо-западный ветер 8-14 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +2…+5°, северо-западный ветер 9-18 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском 0…+4°, северо-западный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое -1…+3°, скорость северо-западный ветра 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +5…+9°.

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