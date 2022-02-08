Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 9 февраля 2022

Свет пропадет временно. Фото: архив "КП"
9 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества. Несколько часов жители не смогут пользоваться фенами, телевизорами, стиральными машинками, потому что энергетики затеяли ремонта оборудования.
Где не будет света
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