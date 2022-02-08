Где в Симферополе и Севастополе отключат свет 9 февраля 2022

Свет пропадет временно. Фото: архив "КП"

9 февраля отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества. Несколько часов жители не смогут пользоваться фенами, телевизорами, стиральными машинками, потому что энергетики затеяли ремонта оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

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ул. Линейная, 8-80 (чет)

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пер. Салгирный, 2-14 (чет), 1-17/28 (нечет)

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ООО «Фирма «Юлия»

ИП Качуровский А. Т.

ИП Селицкий А. А.

ТСН СНТ «Рыбак 4А»

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