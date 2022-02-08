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Происшествия8 февраля 2022 15:05

Жительница Феодосии отдала «магу» 250 тысяч рублей

Аферист пообещал избавить женщину от порчи
Ирина ГЕРЦ
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Дорогостоящие ритуалы мужчина проводил на протяжении полутора лет

Дорогостоящие ритуалы мужчина проводил на протяжении полутора лет

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Феодосии, желая избавиться от порчи, лишилась ювелирных украшений и денег общей стоимостью свыше 248 тыс. рублей. Об этом КП-Крым рассказал источник в правоохранительных органах.

На протяжении полутора лет - с сентября 2020 по февраль 2022 года - 65-летняя крымчанка приглашала к себе в квартиру «мага». Обаятельный 33-летний мужчина под предлогом снятия порчи и проведения магических ритуалов за это время завладел золотыми украшениями пенсионерки и деньгами в сумме 183 тыс. рублей.

- В целом ущерб составил 248 тыс. рублей. Полученные деньги «колдун» потратил на личные нужды, а золото сдал в ломбард. Официально мужчина не работает, судим ранее не был, - отметил собеседник агентства.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ущерб доверчивой пенсионерке за некачественные услуги по снятию порчи крымчанин на данный момент не возместил.

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