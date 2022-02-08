На ремонт дорог в Алуште потратят 300 миллионов рублей

Юрий Гоцанюк. Фото: страница Юрия Гоцанюка в Facebook

Дороги в Алуште отремонтируют за 300 млн рублей. Об этом стало известно в ходе визита в город членов Совета министров РК по поручению главы Крыма Сергея Аксенова, сообщает «Крымская газета».

- В этом году мы выделили порядка 300 миллионов рублей на ремонт дорог в Алуште. Если будут еще какие-то моменты во время обхода, если жители будут жаловаться, конечно, мы предусмотрим дополнительные средства на текущий ремонт, - цитирует издание председателя Совета министров Юрия Гоцанюка.

Члены совета также посетили аварийные дома города. К примеру, жители дома на улице Юбилейной ждут расселения с 2005 года - тогда в одном из подъездов взорвался газ. Непригодной для жилья при этом была признана вся секция. По словам Юрия Гоцанюка, аварийный подъезд, а также крыша и фасад здания будут отремонтированы в следующем году.

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