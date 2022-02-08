Власти Симферополя собирают горожан «На районе»

Каждый район в паблике мониторит определенный сотрудник Фото: Михаил ПАТЛИС

Центр управления регионом РК совместно с администрацией Симферополя создал паблик, в котором жители города смогут получить ответы на интересующие вопросы и рассказать о проблемах каждого из районов, где они проживают. Как сообщили в пресс-службе центра, страницу каждого района в соцсетях ведет сотрудник, который там и проживает.

- Мы решили объединить жителей отдельных районов столицы и создали паблик «На районе. Это восемь страничек в «ВКонтакте» и «Инстаграм», где соседи знакомятся, общаются, решают общие проблемы и хотят донести их до власти. В пабликах есть и полезные рубрики для поиска жилья, работы, размещения бесплатной рекламы. В скором времени появится еще одна страничка, где сами горожане смогут предлагать свои проекты и в дальнейшем обсуждать их на уровне руководства города и Крыма, - рассказала руководитель проекта Ольга Цимбал.

На основе постоянного мониторинга социальных сетей Центр управления регионом Республики Крым выделил пять характерных для столицы проблем. С начала года больше всего жаловались на отсутствие холодной воды, на втором месте сообщения с просьбой оказания государственной социальной помощи, третье занимают вопросы, связанные с графиком движения общественного транспорта. Ремонт дорог и сообщения о ямах и выбоинах на дорогах заняли четвертое и пятое места среди «волнений» горожан соответственно.

Как отметили в пресс-службе Центра управления регионом, в ближайших планах создать аналогичные группы в «Одноклассниках» и «Вайбере».

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