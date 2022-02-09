Бахчисарай вошел в топ-8 популярных направлений отдыха с детьми в горах весной 2022

Бахчисарай востребован у отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Отдыхающие любят Крым не только за море, но и за горы. Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони жилья туристами с детьми с марта по май 2022. Выяснилось, что Бахчисарай в рейтинге попал в «золотую» середину. Горы здесь небольшие, поэтому вполне можно брать в походы и подрастающее поколение.

Топ-8 популярных направлений отдыха с детьми в горах весной 2022 (средняя цена в рублях на бронь жилья в сутки):

Шерегеш, 3762

Кисловодск, 1600

Банное, 5500

Абзаково, 3500

Бахчисарай, 3925

Сочи, 2040

Майкоп, 7600

Пятигорск, 1920

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