В ночь на 9 февраля на дороги Симферополя высыпали пять тонн реагента

Ночью на дороги города высыпали тонны противогололедного реагента. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Зима на Крымском полуострове пока не думает отступать. В ночь на 9 февраля Симферополь накрыло новым слоем снега, поэтому на городские дороги высыпали еще несколько тонн противогололедного реагента.

- Комбинированные дорожные машины обработали реагентом подъёмы и спуски, основные перекрестки. Использовано около 5 тонн реагента, - прокомментировал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Кроме того, на случай снижения температуры и выпадения снега на маршруты готовы выйти 11 снегоуборочных машин.

Напомним, накануне синоптики предупреждали крымчан о новых снегопадах. На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.

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