На ремонт дорог в Строгоновке выделят 155 миллионов рублей

Дороги в селе пока в плохом состоянии. Фото: соцсети

Из бюджета Республики Крым выделят 155 миллионов рублей на ремонт дорог в крымском селе Строгоновка Симферопольского района. Об этом сообщили в Управлении информации и пресс-службы главы РК.

По словам главы Крыма Сергей Аксенова, в первую очередь нужно определить сроки выполнения работ. Представители ресурсноснабжающих организаций и подрядчики должны согласовывать планы администрацией.

- Когда подрядчики выходят на крупные объекты, просьба предусматривать компенсирующие мероприятия. Не только в Строгановке такая ситуация, когда раскопаны улицы. Многие микрорайоны и поселки требуют внимания. Все будет восстановлено, детальные планы разместят на сайте администрации Симферопольского района, - сообщил Аксенов.

До 1 апреля в Строгоновке намерены завершить прокладку водных сетей, а до конца текущей недели начнутся работы по техническому присоединению абонентов к электросетям. После этого сразу приступят к дорожному ремонту.

По планам, до 1 сентября в селе капитально отремонтируют дороги на улицах Миллет, Кестане, Дегерменкой, Куванчлы, Кысметли и переулка Тынч - всего 6,2 километра полотна. Также до 1 июня проведут грейдирование 35 километров улично-дорожной сети.

В свою очередь глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк заявил о планах по строительству в Строгоновке детского сада, школы, дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса. Под эти объекты уже определены участки. Напомним, ранее глава Крыма возмутился плохими дорогами в селах Симферопольского района. По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Строгоновке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50