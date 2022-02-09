Строительство домов для репрессированных граждан в Симферополе завершено на 70%

Строительство двух домов для реабилитированных граждан должны завершить к концу 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжается строительство двух домов для граждан, состоящих на отдельном квартирном учете. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, работы завершены по первому объекту на 65%, по второму - на 70%.

Напомним, 162-квартирный жилой дом строится в микрорайоне Фонтаны, 72-квартирный - в микрорайоне Новониколаевский. Сдать объекты в эксплуатацию планируют в конце 2022 года.

К настоящему моменту на объектах завершены монолитные работы, установлены окна и межкомнатные перегородки. Уже приступили к устройству коммуникаций и укладке кровли. Также в скором времени приступят к внутренней отделке домов.

Напомним, на строительство дома для льготников в Симферополе выделили еще 124 миллиона рублей.

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