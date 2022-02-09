В Крыму обманутый покупатель вернул деньги через суд за особо охраняемый участок

Суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Балаклавский районный суд Севастополя признал договор купли-продажи земельного участка у крепости Чембало недействительным. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Участок возле крепости относится к землям особо охраняемых территорий и объектов, а это значит, что строительство на нем запрещено. Об этом продавец новому владельцу решил не сообщать.

- Решением суда стороны приведены в первоначальное положение, то есть земельный участок подлежит возврату продавцу, а денежные средства, оплаченные за него при заключении сделки - покупателю, - говорится в сообщении.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее суд приговорил ялтинца к штрафу в размере двух миллионов рублей за срубленный вековой дуб. Оказалось, что дерево ценной породы мешало строительному процессу.

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