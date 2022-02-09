Крымским фермерам выделят 31 миллион рублей в качестве господдержки

Крымские фермеры и кооперативы получат финансовую господдержку в этом году Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В этом году Минсельхоз Крыма направит более 31 миллиона рублей на поддержку фермеров и кооперативов, сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящее время идет подготовка соответствующего постановления.

- В 2022 году общий объем предусмотренных средств на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации составляет 31,331 миллиона рублей, - цитирует пресс-служба врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединову.

Она напомнила, что такой вид поддержки крымские фермеры получают ежегодно. В 2021 году было предоставлено 12 грантов на сумму более 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Строгоновке выделят 155 миллионов рублей. Средства возьмут из республиканского бюджета.

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