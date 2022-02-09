Часть Симферополя и пригорода осталась без воды 9 февраля

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе по некоторым адресам нет воды 9 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 14.00 в связи с ремонтными работами краны будут сухими по адресам: улица Луговая, улица Тепличная, улица Дальняя, улица Совхозная, улица Овощная, улица Хачатуряна а также прилегающие улицы и переулки.

Также в городе до 17.00 в связи с работами на сетях холодного водоснабжения не будет воды на улице 1-й Конной Армии, 17, 17в, 17а, 13, 19, 21а, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, в селе Перово из-за аварии воды не будет до 14.00 на улицах Северная, Мира, Пригородная, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе отключат свет 9 февраля 2022. На Крымском полуострове приводят в порядок электросети.

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