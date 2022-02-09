Ялтинский торговый порт задолжал сотрудникам шесть миллионов рублей

В дело вмешалась прокуратура Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Торговый порт в Ялте задолжал работникам шесть миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, руководство ГУП РК «Крымские морские порты» «Ялтинский торговый порт» не выплачивали сотрудникам зарплату на протяжении двух месяцев.

- У предприятия имелась задолженность за декабрь 2021 года и январь 2022 года перед 230 работниками, - говорится в сообщении.

По данному факту транспортная прокуратура внесла руководству порта представление.

Как отметили в пресс-службе ведомства, после вмешательства задолженность перед работниками была полностью погашена.

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