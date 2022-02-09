Аэропорт «Симферополь» стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России»

Аэропорт "Симферополь" основан в 1936 году. Фото: пресс-служба воздушной гавани

Аэропорт «Симферополь» признали лучшим в России сразу в двух номинациях национальной премии, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Жюри признало крымскую авиагавань лучшим аэропортом в России среди обслуживших от 4 до 7 миллионов человек за год. Кроме того, было проведено онлайн-голосование среди пассажиров, которые нашли здание аэропорта не только удобным и современным, но и красивым. Ввиду этого главным воротам Крыма присудили победу в номинации «Лучшее дизайнерское решение».

- Успешно обслужить рекордный пассажиропоток помогла современная инфраструктура аэровокзального комплекса, что в очередной раз подтвердило правильность и своевременность решения о ее строительстве, - сообщил гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин.

Напомним, в прошлом году аэропорт «Симферополь» признали лучшим в России в области транспортной безопасности. Почетное место присвоено на основании экспертного совета.

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