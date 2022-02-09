Накопленный объем воды позволяет снять все ограничения в Алуште

Общий запас питьевой воды на полуострове сегодня составляет более 160 млн кубометров. Фото: Сергей Аксенов/telegram

Накопленный объем воды позволяет снять все ограничения на водоснабжение в Алуште даже в ночное время, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, на данный момент в Изобильненском водохранилище находится более 7 миллионов кубометров воды. Если сравнивать, то за весь 2021 год было накоплено лишь 4,5 миллиона кубометров.

- Запасов хватит городу до конца года и позволит спокойно провести курортный сезон, - отметил глава республики.

Напомним, совсем недавно крымские эксперты отмечали, что запасы местных водохранилищ увеличились в пять раз с начала прошлого года. Теперь общий запас питьевой воды на полуострове составляет более 160 млн кубометров, его должно хватить как минимум на год.

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