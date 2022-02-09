На покупку жилья крымским чернобыльцам выделили 33 миллиона рублей

Правительство утвердило график выпуска и распределения жилищных сертификатов в 2022 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крым в 2022 году получит 10 жилищных сертификатов для граждан, которые принимали участие в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. График их выпуска и распределения был утвержден в распоряжении Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Так, из средств федерального бюджета на эти цели будет выделено 33,28 миллиона рублей. Сертификаты позволят гражданам улучшить условия жизни, переехав в населенных пункты с развитой инфраструктурой. Также будет возможность получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

Напомним, ранее сообщалось, что на строительство дома для льготников в Симферополе выделили еще 124 миллиона рублей. Начат второй этап работ.

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