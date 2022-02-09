Ученики младших классов будут получать бесплатные завтраки. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На питание симферопольских школьников в 2022 году потратят 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Средства поступят из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Ученики младших классов будут получать бесплатные завтраки, дети из малообеспеченных и многодетных семей - двухразовое питание в школьных столовых ежедневно.

Уточняется, что меню разрабатывается специалистами с соблюдением рекомендаций диетологов. Родителям предоставят возможность следить за качеством всех продуктов и условиями их приготовления.

Ранее сообщалось, что на горячее питание школьникам Крыма положено не больше 130 рублей в день. В регионе запустят единую систему организации питания в школах.

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