Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для экскурсий на время ремонта

Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для туристов на неопределенный срок. Фото: официальная страница Муфтията Крыма в Facebook

Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для экскурсий. Соответствующая информация размещена на сайте Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.

- В связи с проведением противоаварийных работ с 9 февраля 2022 года до особого распоряжения для посещения закрыт экскурсионный объект Ханский дворец, – говорится в сообщении.

Напомним, стена здания Ханского дворца дала трещину во время реставрации. Причиной повреждения стала проектная ошибка подрядчика. Серьезного урона зданию трещина не нанесла, однако восстановление продлится около месяца.

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