К марту решится вопрос с проходом на пляж военного санатория в Партените

В Партените три карты пляжа не могут принять всех курортников Фото: Анна КИРИЕНКО

К марту руководство Крыма решит с Минобороны РФ вопрос доступа на пляж военного санатория «Крым» в Партените. Об этом сегодня на совещании в Алуште сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Понимание здесь, спасибо коллегам из Министерства обороны РФ, есть, - заверил глава. - До 1 марта вопросы, связанные с взаимоотношениями прохода на пляж санатория «Крым», будут урегулированы.

Санаторий «Крым» занимает большую часть прибрежной полосы Партенита. Три карты поселкового пляжа в 150 метров не могут разместить всех приезжих. Прежде в курортный сезон на проходной санатория возникали конфликты из-за платного прохода на пляж. Руководство санатория аргументировало это затратами на уборку и содержание территории.

С 9 июля 2020 года администрация санатория «Крым» полностью перекрыла проход на пляж, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса. К морю не могли попасть даже местные жители. Ситуация разрешилась только через год.

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