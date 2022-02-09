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Экономика9 февраля 2022 12:15

В этом году Алушта получит 250 миллионов на работы по водообеспечению

В этом году вододефицита в городе не будет
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В этом году проблем с водообеспечением в Алуште не возникнет. Фото: Сергей Аксенов/telegram

В этом году проблем с водообеспечением в Алуште не возникнет. Фото: Сергей Аксенов/telegram

В этом году Алушта получит 250 миллионов рублей на проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы, которые должны решить проблему водообеспечения города. Об этом 9 февраля на совещании в Алуште сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- С администрацией села Солнечногорское синхронизируйте действия. Все уже решается - выделяется участок для строительства водоема. Он будет рассчитан где-то на 7-8 миллионов кубометров воды, - сообщил глава республики.

Он также добавил, что с учетом накопленного количества ресурса, в этом году никаких проблем в Алуште с водообеспечением не возникнет.

Напомним, ранее Сергей Аксенов заявил, что что накопленный объем воды в городе позволяет снять все ограничения даже в ночное время.

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