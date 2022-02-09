Алушту убирают «летучие бригады» дворников

Сейчас в Алуште 16 вакансий дворников Фото: "КП" Архив

Администрация Алушты привлекает к уборке общественных территорий «летучие бригады» дворников. Об этом сегодня на совещании сообщила глава администрации Галина Огнева.

- Подписан контракт и с 19 февраля «летучие бригады» заработают, - отметила она. - Мы выделили всю сумму денег, необходимую для уборки всего муниципалитета.

Уборка и озеленение обходятся городу в 111 миллионов рублей. Еще 84 миллиона ежегодно нужно на зарплату 112 дворников - каждый получает минимум по 29 тысяч в месяц. При этом почти половину территорий Большой Алушты убирают «летучие бригады», что обходится городской казне в 27 миллионов рублей ежегодно.

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