Снабжающее Алушту Изобильненское водохранилище заполнено на 57%

Изобильненское водохранилище. Фото: скриншот из видео/youtube

Изобильненское водохранилище, за счет которого снабжается Алушта, заполнено на 57%. Об этом 9 февраля на рабочем совещании сообщил глава ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.

По его словам, в водоеме сегодня накоплено более 7 миллионов кубометров воды. Если сравнивать, то в этот же период прошлого года объем водохранилища составлял менее 22% - 2,8 миллиона кубометров воды.

- Сейчас забор воды из водохранилища производится в минимальном режиме - около 3-5 кубометров воды в сутки, что составляет одну четвертую часть от всех потребностей в городе, - сообщил Новик.

Он отметил, что ситуация с водоснабжением в городе в настоящий момент стабильная и управляемая.

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