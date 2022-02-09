Подключенный к водоснабжению Алушты трубопровод от водопада Джур-Джур расширят

Трубопровод от водопада Джур-Джур намерены расширить Фото: Олег ЗОЛОТО

Подключенный к водоснабжению Алушты трубопровод от водопада Джур-Джур до конца этого года намерены расширить. Об этом 9 февраля на рабочем совещании сообщил глава ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.

- В краткосрочной перспективе разрешить вопрос с водой поможет реконструкция водовода, который подает воду с водопада Джур-Джур. Сейчас мы перехватываем менее 50% воды из данного источника. Увеличив диаметр трубы в ходе реконструкции, мы сможем забирать гораздо больше воды, - уточнил Новик.

По его словам, если сейчас ежесуточный забор составляет около 10 тысяч кубометров воды, то, расширив его, водозабор можно увеличить до 20 тысяч кубометров. Это должно покрыть все потребности города.

В свою очередь, глава РК Сергей Аксенов отметил, что этот вопрос нужно решить до конца года, так как строительство нового водохранилища в Солнечногорском - достаточно глобальный и долгосрочный проект.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году Алушта получит 250 миллионов на работы по водообеспечению. В этом году вододефицита в городе не будет.

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