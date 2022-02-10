Погода на 10 февраля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Крыму вполне комфортный четверг. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 февраля на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Днем западный ветер до 11 м/с. Столбик термометра поднимется до +6…+8°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +3…+7°, северо-западный ветер 2-10 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +1…+7°, западный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +2…+7°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +2…+9°, северо-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +2…+6°, юго-западный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность

В Джанкое 0…+6°, скорость юго-западный ветра 4-9 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +5…+9°.

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