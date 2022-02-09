В Симферополе на улице Севастопольской сбили 17-летнюю девочку

Подросток переходил дорогу, когда попал под колеса авто Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 9 февраля в Симферополе на переходе сбили 17-летнюю девочку. Как сообщили КП-Крым в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД, подросток с травмами попал в больницу.

Инцидент произошел в районе дома № 39 по улице Севастопольской. Пострадавшая попала под колеса авто, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2005 года рождения. В результате ДТП ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу, - уточнил в ведомстве.

В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.

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