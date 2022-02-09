В Керчи пиротехники обезвредили боеприпас военных времен

Опасный предмет транспортировали на полигон, где и уничтожили. Фото: 82.mchs.gov.ru

В Керчи пиротехники обезвредили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- Сотрудниками МЧС России был обнаружен и идентифицирован один взрывоопасный предмет - SD - 1, - говорится в сообщении.

После извлечения его транспортировали на специальный полигон, где провели операцию по уничтожению с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Работу выполняли шесть специалистов, используя две единицы техники.

Напомним, в конце января жители Севастополя нашли в лесу пять гранат времен войны. Боевые гранаты будут утилизированы.

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