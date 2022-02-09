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Общество9 февраля 2022 14:04

В двух районах Феодосии до конца года построят канализацию и водозабор

Объекты готовы уже на 70%
Ирина ГЕРЦ
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Системы водоснабжения и водоотведения будут готовы к декабрю

Системы водоснабжения и водоотведения будут готовы к декабрю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии к концу 2022 года будет полностью завершено строительство систем водоснабжения и водоотведения. На реализацию планов будет выделено 384 млн рублей, сообщает «Крымская газета».

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Согласно проекту, будет уложено свыше шести тыс. метров трубопровода, а водозабор построят от водонапорной станции до резервуаров чистых источников.

Отмечается, что мощность новых объектов полностью закроет потребность жителей микрорайонов в системах водоснабжения и водоотведения. По словам руководителя проекта службы заказчика Ивана Карташова, на сегодняшний день объекты готовы уже на 70%.

- Реализация ведется в соответствии с графиком производства работ. На участках задействовано около 30 единиц техники и 70 рабочих, - цитирует издание Ивана Карташова.

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