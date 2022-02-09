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Экономика9 февраля 2022 14:10

Из Мирного может появиться новый выезд на объездную Симферополя

Дорога будет вести на объездную трассу возле здания «Черноморнефтегаза»
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Из Мирного может появиться новый выезд на объездную

Из Мирного может появиться новый выезд на объездную

Фото: Виктория МИНАЕВА

Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал поручение Минтрансу РК решить вопрос открытия выезда из поселка Мирное Симферопольского района на объездную трассу возле здания «Черноморнефтегаза».

- В ближайшее время министерство транспорта Республики Крым рассмотрит возможность прокладки нового выезда из села на объездную трассу возле ГУП РК «Черноморнефтегаз, - цитирует КИА главу республики.

Напомним, ранее сообщалось, что трасса в обход Симферополя соединит «Тавриду» и ЮБК в 2024 году. Протяженность дороги составит 25,2 км. Маршрут будет способствовать распределению транспортных потоков по направлению к Алуште.

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