В Крыму застолье закончилось поножовщиной

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саках застолье двух жителей закончилось конфликтом и поножовщиной. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в ходе ссоры крымчанин ударил своего знакомого ножом в живот.

- Следственно-оперативная группа установила, что в ходе распития спиртных напитков между двумя местными жителями возник конфликт. В результате ссоры один из мужчин нанес удар ножом в живот другому. Потерпевший прооперирован и находится на лечении в больнице, - говорится в сообщении.

Преступника задержали в тот же день - им оказался 38-летний житель Сак. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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