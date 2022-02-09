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Происшествия9 февраля 2022 16:22

В Крыму застолье закончилось поножовщиной

Крымчанин ударил собутыльника ножом
Ирина ГЕРЦ
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Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саках застолье двух жителей закончилось конфликтом и поножовщиной. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, в ходе ссоры крымчанин ударил своего знакомого ножом в живот.

- Следственно-оперативная группа установила, что в ходе распития спиртных напитков между двумя местными жителями возник конфликт. В результате ссоры один из мужчин нанес удар ножом в живот другому. Потерпевший прооперирован и находится на лечении в больнице, - говорится в сообщении.

Преступника задержали в тот же день - им оказался 38-летний житель Сак. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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