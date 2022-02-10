Под Саками пьяный парень врезался в микроавтобус 9 февраля

Парня с места аварии забрали в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

Недалеко от села Орехово Сакского района вечером 9 февраля произошла авария: парень сел за руль в нетрезвом виде и, возможно, намеренно въехал в микроавтобус, который от удара выбросило на обочину.

Как пишут очевидцы в соцсетях, подобное поведение могла спровоцировать ссора с девушкой. На кадрах видно, что легковушку сильно помяло. Ее владелец сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Легковой автомобиль сильно помяло. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/vk

- За рулем был молодой парень 18 лет. Он сел за руль в алкогольном опьянении. Перед тем как попасть в ДТП, на главном экране была девушка, видно, что-то случилось. Сейчас молодой парень находится в больнице в тяжелом состоянии, - прокомментировал ситуацию автор поста.

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