В 2021 году на территории Алушты функционировало 83 пляжа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К курортному сезону количество пляжей в Алуште будет увеличено до 100. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в ходе заседания по проблемным вопросам курортного региона.

В 2021 году в Алуште работало 83 пляжа, а все виды пляжного бизнеса пополнили бюджет муниципалитета на 17,3 миллиона рублей. Уже в 2022 году рассчитывают на доход в 26 миллионов рублей. Также увеличить поступления в бюджет поможет строительство муниципальной парковки на 400-500 мест.

- Определена площадка порядка 1 га на спуске в Рабочий уголок. Уже отработан механизм передачи совместно с Министерством экологии, на этом месте в сезоне 2022 должна появится муниципальная парковка минимум на 400-500 автомобилей. Будет организована остановка маршрутного транспорта, - сообщил министр.

По его словам, в будущем есть резон рассматривать строительство многоярусной парковки на этом же месте. Учитывая, что строительство одного паркоместа обходится в 300-400 тысяч рублей, на возведение парковки на 400 авто потребуется 120-160 миллионов рублей. Полностью окупиться такой масштабный проект сможет через 5-8 лет. Сейчас для воплощения задумки ищут инвестора.

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