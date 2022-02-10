В Симферополе женщина украла детские очки за 65 тысяч рубелей из камеры хранения

Женщина с ребенком оставили пакет в ячейке, которую забыли запереть. Фото: скриншот из видео/82.мвд.рф

В одном из продуктовых магазинов Симферополя мама с сыном оставили пакет в ячейке для хранения, но забыли ее запереть. После покупок они обнаружили, что все вещи куда-то пропали.

Как пишет КИА, ситуацией решила воспользоваться другая покупательница, которую не смутило, что «сумочница» оказалась занята: на входе женщина положила в ячейку свои вещи, а забирая их на выходе, прихватила и чужой пакет.

Воровкой оказалась 38-летняя местная жительница. Все украденные вещи, в том числе и специальные детские очки для зрения за 65 тысяч рублей, у нее нашли в при досмотре.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание от денежного штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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