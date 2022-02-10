Со 2 мая начнут летать прямые рейсы из Перми в Симферополь

В мае откроются прямые рейсы из Перми в Крым. Фото: new.sipaero.ru

Авиакомпания «Nord Wind» запускает прямые рейсы из Перми в Симферополь. Этому свидетельствуют данные расписания аэропорта «Большое Савино».

Первые суда начнут летать в крымскую столицу 2 мая этого года. По планам, авиаперелеты продлятся до середины осени. Рейсы будет осуществлять Boeing 737.

Напомним, ранее сообщалось, что международный аэропорт «Симферополь» вновь расширил географию полетов: этим летом в Крым будут летать самолеты из 50 городов России. Уже 12 авиакомпаний начали продавать билеты в рамках весенне-летнего расписания, которое будет действовать с 27 марта по 29 октября. Большая часть всех рейсов запланирована в Москву и Санкт-Петербург.

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