Дворец водных видов спорта в Симферополе откроет свои двери в сентябре 2022 года

Занятия в новом Дворце водных видов спорта в Симферополе начнутся с сентября. Фото: glava.rk.gov.ru

Новый Дворец водных видов спорта в Симферополе планируют открыть уже в сентябре 2022 года. Об этом КП-Крым сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.

- Сейчас все внутренние работы уже завершены, осталось выполнить благоустройство прилегающей территории. Строители должны успеть все до конца марта. А уже в сентябре 2022 года начнутся занятия, - сообщила министр.

В Центре олимпийской подготовки будет работать три бассейна. Площадь самого большого - 50 метров, физкультурно-оздоровительный бассейн для взрослых рассчитан на 25 метров, также предусмотрен бассейн для детей.

Напомним, Дворец был возведен за счет средств федеральной целевой программы за 1 миллиард 32 миллиона рублей. Его строительство началось в феврале 2017 года. Предполагалось, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2021 года, но сроки были перенесены.

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