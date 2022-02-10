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Общество10 февраля 2022 8:21

В Керчи оштрафовали родителей за ребенка на улице после 22 часов

Административная комиссия вынесла предписания о штрафах на сумму 26 тысяч рублей
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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В Керчи штрафуют за пребывание несовершеннолетних детей на улице поздно вечером.

В Керчи штрафуют за пребывание несовершеннолетних детей на улице поздно вечером.

Фото: Иван Макеев

Штраф в размере 1 тысячи рублей придется заплатить родителям за то, что их несовершеннолетний ребенок находился на улице после 22 часов без сопровождения взрослых. Постановление о штрафе вынесла городская административная комиссия, сообщает пресс-служба администрации Керчи.

В целом комиссия вынесла предписаний о штрафах на сумму 26 тысяч рублей. Среди оштрафованных – водитель, припарковавшийся на газоне, а также стихийные торговцы.

- Комиссией был рассмотрен один протокол об административном правонарушении, составленный по статье о «размещении транспортных средств на газоне или на иной территории, занятой зелеными насаждениями». По результату рассмотрения нарушителю вынесен штраф в размере 2000 рублей, - сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Сообщается также, что по предписанию административной комиссии нарушители правил тишины заплатят в бюджет 4 тысячи рублей штрафа, за несанкционированную торговлю - 5 тысяч рублей, за торговлю на тротуаре- 15 тысяч рублей.

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