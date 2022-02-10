За отказ носить маски в Симферополе оштрафовали еще 11 человек

В Симферополе штрафуют граждан за отказ носить маски в общественных местах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Симферополе продолжают следить за соблюдением антиковидных ограничений. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, за последние сутки в городе оштрафовали 11 нарушителей в общественном транспорте.

- Обследовано 54 транспортных средства. Составлено 11 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ, - говорится в сообщении.

Также следят за соблюдением ограничений и в торгово-развлекательных центрах, точках общепита и бытового обслуживания населения. По итогам проверки было составлено 7 первичных актов, 1 материал был передан в Роспотребнадзор.

Напомним, ранее сообщалось, что симферопольцев за неделю оштрафовали почти на 500 тысяч рублей. В основном нарушения касались незаконной торговли.

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