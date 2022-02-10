Севастопольца осудят за ДТП, в котором погибла женщина

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе перед судом предстанет 64-летний местный житель за ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Инцидент произошел ноябрьским днем прошлого года в Инкермане. Водитель по невнимательности сбил на перекрестке женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую успели доставить в больницу, однако от полученных травм она скончалась.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Саками пьяный парень врезался в микроавтобус 9 февраля. Очевидцы считают, что причиной могла стать ссора с девушкой.

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