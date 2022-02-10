Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрымуПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 9:00

Керчанин пытался покалечить мать тростью для ходьбы

Уголовное дело будет рассмотрено в суде
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина не получила тяжелых травм

Женщина не получила тяжелых травм

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи будут судить 52-летнего местного жителя за избиение собственной матери, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

По версии органа дознания, сын избил старушку ее же тростью для ходьбы. К счастью, тяжелых травм женщина не получила. Мужчину обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и завели на него уголовное дело, которым теперь займется суд.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 1 15 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что севастопольца осудят за ДТП, в котором погибла женщина. Мужчина сбил пострадавшую на пешеходном переходе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50