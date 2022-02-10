В Алуште осудят водителя микроавтобуса за ДТП, в котором погиб человек

В Алуште перед судом предстанет местный житель за смертельное ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алуште перед судом предстанет 43-летний местный житель, по вине которого произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В ноябре прошлого года подсудимый сел за руль микроавтобуса «Мерседес-Бенц» в нетрезвом виде и направился в сторону села Солнечногорское.

- Не справившись с управлением автомобиля, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21103». В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир автомобиля «ВАЗ», а водитель получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью, - говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.

Еще одного водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП, скоро будут судить в Севастополе: мужчина сбил женщину прямо на пешеходном переходе.

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