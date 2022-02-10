«Никогда не вернусь»: крымчанка, которую ищут волонтеры, отправила прощальное смс

Женщину ищут волонтеры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пропавшая в Черноморском районе женщина, которую ищет поисковый отряд «ЛизаАлерт», ушла из дома сама и не планирует возвращаться. Об этом КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, Вера Рой из села Оленевка исчезла 8 февраля. Она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Родственники пропавшей обратились за помощью к волонтерам и подали заявление в полицию.

Известно, что 48-летняя женщина уехала из Оленевки на рейсовом автобусе.

- В одном из мессенджеров родственник женщины получил сообщение: «Когда-нибудь простите меня. Не ищите, я в порядке с жильем, с работой. Домой никогда не вернусь». Где сейчас находится Вера Рой - неизвестно, - отметил собеседник издания.

На данный момент поиски крымчанки продолжаются.

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