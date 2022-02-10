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Общество10 февраля 2022 10:09

Несколько улиц Симферополя остались без воды 10 февраля

Техники проводят ремонт на водных сетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Воды по некоторым адресам не будет до вечера

Воды по некоторым адресам не будет до вечера

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Симферополе некоторые улицы остались без воды 10 февраля, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма». Временные ограничения связаны с ремонтом на водных сетях.

До 17.00 в крымской столице краны будут сухими на улицах М. Василевского, Обская, Иртышская, Семафорная, Сиреневая, Сигнальная, Депутатская, по проезду Высоковольтный, Сакский, а также на прилегающих улицах и переулках.

До 15.00 воды не будет в переулке Галерейный, на улице К. Маркса, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также до 14.00 краны временно будут сухими в селах Белое 1-5, Ана-Юрт, Акрополис, Каменка и поселке Айкаван.

Напомним, ранее сообщалось, что часть Симферополя и Севастополя 10 февраля осталась без света. Электричество отключили из-за ремонтных работ.

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