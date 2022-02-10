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Общество10 февраля 2022 10:36

Микрорайон Марьино в Симферополе остался без света 10 февраля

Техники уже приступили к устранению аварии
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Из-за аварии несколько улиц Симферополя остались без света. Фото: Крымэнергоинформ/telegram

Из-за аварии несколько улиц Симферополя остались без света. Фото: Крымэнергоинформ/telegram

В Симферополе внепланово без света остались несколько улиц 10 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на ГУП РК «Крымэнерго».

- В 12.16 произошла авария на линии 10 кВ. Без электроэнергии остались микрорайон Марьино, улицы Народная, Беспалова и прилегающие к ним, - говорится в сообщении.

Аварийная бригада уже приступила к работе.

Напомним, в Симферополе в четверг по некоторым адресам проводятся и плановые ремонтные работы на электросетях. Со списком отключений можно ознакомиться здесь.

Также 10 февраля жители некоторых улиц крымской столицы остались без воды.

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