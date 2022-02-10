В Крыму простились с бывшим председателем Верховного Совета АРК Борисом Дейчем

Церемония прощания с Борисом Давыдовичем Дейчем. Фото: Сергей Аксенов/vk

В Симферополе прошла церемония прощания с бывшим председателем Верховного Совета АРК Борисом Давыдовичем Дейчем. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Борис Давыдович был человеком неравнодушным, сильным, с активной жизненной позицией и честным в своих отношениях. Он знал Крым глубоко в деталях, и с ним всегда можно было посоветоваться как с человеком, который имеет за своими плечами богатый жизненный опыт и знает ответы на многие вопросы, - отметил глава республики.

Он выразил соболезнования родным и близким умершего и отметил, что «Крым потерял действительно достойного человека».

Напомним, крымский политик скончался на 84-м году жизни. За многолетний труд Дейч неоднократно получал различные награды, также был удостоен звания Героя Украины. В 1998 году он занял пост первого замглавы Верховного Совета Крыма, а с 2002 возглавил его. Руководил Верховным Советом политик до 2006 года, а позже стал депутатом Украины.

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