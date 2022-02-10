В Крыму за последние пять лет стерилизовали более 45 тысяч животных

За 2021 год на территории Симферополя отловлено примерно 1 100 безнадзорных животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние пять лет на Крымском полуострове стерилизовали более 45 тысяч животных. Учитывая, что у них нет потомства, можно сказать, что за эти же пять лет на улицах республики не появилась четверть миллиона новых бездомных животных.

- Если представить себе, что эти животные хотя бы один раз привели потомство - это четверть миллиона. А если мы посчитаем тех животных, которые стерилизованы в 2017 году, то ни они, ни их потомство больше не привели щенков, - сообщил в эфире ток-шоу «Так или иначе» на телеканале «Миллет» председатель Госкомветеринарии Крыма, главный государственный ветеринарный инспектор Крыма Валерий Иванов.

По его словам, важно найти причину, по которой на улицах полуострова формируются стаи бродячих собак. В крымской столице продолжается отлов таких псов, в том числе и опасных для общества, с последующей их стерилизаций и вакцинаций. Однако это не решает проблему полностью.

Напомним, в Симферополе есть зооприют для беспризорных животных, на территории которого в дальнейшем намерены построить ветклинику и другие сооружения, предназначенные для ухода и содержания четвероногих.

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