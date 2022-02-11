Фото медвежонка Глаши из Симферополя умилили соцсети

Глаша родилась в феврале 2021 года. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В столице Крыма год тому назад на белый свет появился медвежонок.

- Пара бурых медведей Маша и Миша из Симферопольского зооуголка впервые стали родителями. А новость о рождении медвежонка облетела все СМИ. Обаятельная малышка Глаша покорила сердца симферопольцев, - сообщили в пресс-службе учреждения «Парки столицы» (г. Симферополь).

Малышка отмечает первый свой день рождения!

Медвежонка уже трудно отличить от его родительницы. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Хотя Глаша по росту уже приближается к своей маме-медведице, она остается озорным ребенком, который любит поиграть и по-прежнему нуждается в мамином внимание и молоке, - отметили в учреждении.

Глаша живет в зооуголке Детского парка Симферополя. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

И сейчас в ней трудно узнать крошечного медвежонка, но и свежие снимки умилили пользователей соцсети: «Красавишна!»; «Несколько десятков килограммов милоты»; «Наверное хороший уход и кормежка, раз растет как на дрожжах».

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