Поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает добровольцев в Керчи

В январе 2022 поисковики нашли живыми 28 человек в Крыму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» присоединился к Керченскому координационно-волонтерскому штабу, в который входят представители практически всех волонтерских организаций - медики, студенты, спасатели, поисковики и благотворительная организация «Добро мира-волонтеры Крыма». Штаб существует с июня прошлого года, уже тогда молодые волонтеры помогали пострадавшим от летних наводнений в Керчи.

Сегодня «ЛизаАлерт» остро нуждается в добровольцах для поисков пропавших людей в Керчи. Как рассказала КП-Крым региональный представитель поисково-спасательного отряда Наталья Кропочева, в отряде состоит около десяти человек – это катастрофически мало.

- В Керчи есть добровольцы, которые отрабатывают заявки и выполняют задачи в рамках поисково-спасательных работ. Но, конечно, для более оперативного и эффективного проведения поисков нужно больше людей. В отряде существует более 20 направлений. У нас не в полном объеме функционирует школа безопасности «ЛизаАлерт». Нам нужны люди, готовые пройти обучение, сдать экзамены и проводить беседы по детской безопасности со школьниками. Нам нужны информационные координаторы, люди, которые готовы выезжать на местность, в принципе очень много добровольцев нужно,- рассказала Кропочева.

В конце марта «ЛизаАлерт» проведет для добровольцев учения в Керчи. Это будет «живая» встреча, на которой волонтерам на практике покажут, как пользоваться компасом, рацией, навигаторами, как проходит «прочес» местности и идет работа «на отклик».

Добровольческий поисковый отряд «ЛизаАлерт» действует в разных регионах России с 2010 года. Добровольцы оказывают помощь в поиске пропавших детей и взрослых. Только за январь 2022 года «ЛизаАлерт» получил 46 заявок на поиск людей в Крыму, 28 человек найдены живыми, четверо погибли, еще 5 человек не найдены.

Отряд принимает любую помощь, кроме денежной: скотч, батарейки, навигаторы, рации – все, что может пригодится в поисках.

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